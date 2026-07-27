IDFC First Bank Share Price 27th July: पहली तिमाही में 132% बढ़ा मुनाफा तो 9% उछल गया शेयर, जानिए क्या है ब्रोकरेज फर्म्स की राय

IDFC First Bank Q1 Results 2026:आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) के शेयर ने सोमवार को शानदार तेजी के साथ शुरुआत की। शेयर बाजार खुलते ही शेयर में 9 फीसदी की बड़ी तेजी देखने को मिली। जून तिमाही में बैंक ने अब तक का सबसे अधिक 1,075 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। मजबूत कमाई, ब्याज आय में बढ़ोतरी और बैंक के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) में कमी के चलते बैंक के शेयर में तेजी आई।