Stock Market Outlook: लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद क्या अगले हफ्ते बाजार में आ पाएगी तेजी? इन 3 फैक्टर्स पर रहेगी मार्केट की नजर

Stock Market Prediction: भारतीय शेयर बाजार के सामने अगले हफ्ते सबसे बड़ी चुनौती निफ्टी का 23,600 का स्तर होगा। तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि अगर निफ्टी इस स्तर से नीचे फिसलता है तो बिकवाली और तेज हो सकती है। वहीं, बाजार में मजबूती लौटाने के लिए सबसे पहले 24,000 के ऊपर टिकना जरूरी होगा। लगातार पांच कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद बाजार की चाल कमजोर पड़ चुकी है। शुक्रवार को भी बाजार दबाव में रहा। निफ्टी 102 अंक टूटकर 23,767 पर बंद हुआ, जो 12 जून के बाद का सबसे निचला क्लोजिंग लेवल है। वहीं, पिछले पांच सत्रों में सेंसेक्स करीब 2,092 अंक लुढ़क चुका है।