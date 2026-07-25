25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Stock Market Outlook: लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद क्या अगले हफ्ते बाजार में आ पाएगी तेजी? इन 3 फैक्टर्स पर रहेगी मार्केट की नजर

Share Market News: एक्सपर्ट का मानना है कि निफ्टी के लिए 23,600 का स्तर सबसे महत्वपूर्ण स्तर होगा। अगर यह टूटता है तो बिकवाली तेज हो सकती है। जबकि 24,000 के ऊपर लौटने पर ही बाजार में राहत के संकेत मिलेंगे।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 25, 2026

Share Market

इस हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट आई है। (PC: AI)

Stock Market Prediction: भारतीय शेयर बाजार के सामने अगले हफ्ते सबसे बड़ी चुनौती निफ्टी का 23,600 का स्तर होगा। तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि अगर निफ्टी इस स्तर से नीचे फिसलता है तो बिकवाली और तेज हो सकती है। वहीं, बाजार में मजबूती लौटाने के लिए सबसे पहले 24,000 के ऊपर टिकना जरूरी होगा। लगातार पांच कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद बाजार की चाल कमजोर पड़ चुकी है। शुक्रवार को भी बाजार दबाव में रहा। निफ्टी 102 अंक टूटकर 23,767 पर बंद हुआ, जो 12 जून के बाद का सबसे निचला क्लोजिंग लेवल है। वहीं, पिछले पांच सत्रों में सेंसेक्स करीब 2,092 अंक लुढ़क चुका है।

बाजार पर क्यों बढ़ा दबाव?

इस बार गिरावट की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल रहा। ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया, जिससे महंगाई और भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर की चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही कुछ बड़ी कंपनियों के उम्मीद से कमजोर तिमाही नतीजों ने भी निवेशकों का उत्साह ठंडा किया। रुपये की कमजोरी और सप्लाई चेन को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी बाजार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

क्या कह रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स

एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे के मुताबिक, निफ्टी अपने अहम सपोर्ट जोन से नीचे निकल चुका है और 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के नीचे फिसलने के बाद शॉर्ट टर्म ट्रेंड कमजोर हो गया है। उनका कहना है कि वीकली चार्ट और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले चार हफ्तों से निफ्टी 50 सप्ताह की EMA के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। ऊंचे स्तरों पर लगातार बिकवाली हो रही है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर 23,600 का स्तर टूट जाता है तो घबराहट में बिकवाली बढ़ सकती है और बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ 24,000 के ऊपर वापसी होने पर ही बाजार में कुछ भरोसा लौटेगा।

राहत की उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं

हालांकि, शुक्रवार को दिन के निचले स्तर से बाजार में अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक नागराज शेट्टी का मानना है कि निफ्टी ने निचले स्तर पर खरीदारी के संकेत दिए हैं। उनके अनुसार 23,600 का स्तर इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह 15 जून को बने अपसाइड गैप और एक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन के पास है। अगर यह स्तर बचा रहता है तो अगले हफ्ते निफ्टी 24,200 तक राहत भरी तेजी दिखा सकता है। हालांकि, उसके बाद फिर दबाव लौटने की संभावना बनी रहेगी।

तेल की कीमतें बनी सबसे बड़ी चिंता

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो बाजार पर दबाव जारी रह सकता है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा और आर्थिक विकास की रफ्तार भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि निवेशक ऊर्जा आधारित महंगाई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त ब्याज दर नीति को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में सितंबर में अमेरिकी ब्याज दर बढ़ने की संभावना भी मजबूत हुई है।

लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हुए हूती हमलों के बाद मिडिल ईस्ट का संकट और गहरा गया है। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। जब ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहता है तो उसका असर भारतीय शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर साफ दिखाई देता है। भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, इसलिए महंगा कच्चा तेल देश की अर्थव्यवस्था के लिए फिर से बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

अगले हफ्ते इन 3 फैक्टर्स पर रहेगी नजर?

बाजार की दिशा अब तीन बड़े फैक्टर्स से तय होगी। पहली, कंपनियों के तिमाही नतीजे। दूसरी, कच्चे तेल की कीमतों की चाल। तीसरी, निफ्टी 23,600 के स्तर को बचा पाता है या नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह गिरावट अच्छी कंपनियों में धीरे-धीरे निवेश बढ़ाने का मौका भी बन सकती है। खासकर बैंकिंग सेक्टर मजबूत कर्ज वृद्धि और कम एनपीए की वजह से अभी भी आकर्षक नजर आ रहा है। फिलहाल बाजार में भरोसे की वापसी के लिए सबसे पहले निफ्टी को 23,600 का स्तर बचाना होगा और उसके बाद 24,000 के ऊपर मजबूती दिखानी होगी।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Mutual Funds Returns: मिडकैप म्यूचुअल फंड्स ने फिर दिखाई ताकत, 1, 3 और 5 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, देखिए ये आंकड़े

ये भी पढ़ें
HSBC Midcap Fund

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Jul 2026 01:16 pm

Published on:

25 Jul 2026 01:14 pm

Hindi News / Business / Stock Market Outlook: लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद क्या अगले हफ्ते बाजार में आ पाएगी तेजी? इन 3 फैक्टर्स पर रहेगी मार्केट की नजर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Education Inflation: कोचिंग नहीं स्कूल फीस बना सबसे बड़ा बोझ, 2 साल में 9% तक बढ़ी, जानिए कितना महंगा हुआ बच्चों को पढ़ाना

School Fee Inflation Data
कारोबार

Upcoming IPO: अगले हफ्ते लॉन्च होंगे 8 नए आईपीओ, ग्रे मार्केट में अभी से दिख रहा 72% तक का मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड और GMP

Upcoming IPO
कारोबार

Gold Price: इस हफ्ते 10,000 रुपये महंगी हो गई चांदी, सोने की कीमतों में भी आया उछाल, जानिए क्या रही वजह

Gold Monetisation Scheme
कारोबार

US-Iran के बीच बातचीत फिर से शुरू करवाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान, कच्चा तेल गिरा, जानें पेट्रोल-डीजल के रेट

Crude Oil Price Update
कारोबार

Adani Energy को आंध्र प्रदेश में मिला 8,500 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, ग्रीन ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

Adani Energy Solutions
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.