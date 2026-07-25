US-Iran के बीच बातचीत फिर से शुरू करवाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान, कच्चा तेल गिरा, जानें पेट्रोल-डीजल के रेट

Petrol Diesel Price Today 25 July: ग्लोबल मार्केट में क्रूड के दाम 100 डॉलर पर पहुंचने के बाद लड़खड़ाकर गिर गए। शुक्रवार को कीमतों में 4 फीसदी की बड़ी गिरावट आई। जून के बाद एक दिन की सबसे बड़ी 4 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इस बड़ी गिरावट के बावजूद भारत में शनिवार को पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। फ्यूल की रिटेल कीमतें आखिरी बार 25 मई को किए गए बदलाव के बाद स्थिर हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रोज पेट्रोल-डीजल के दाम जारी करती हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर से कोशिश कर सकता है। इसी खबर के चलते कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली।