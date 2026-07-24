Wife के साथ मिलकर Post Office की SCSS में खुलवाएं खाता, हर 3 महीने में मिलेगी इनकम

पोस्ट ऑफिस की SCSS में रेगुलर इनकम पाने के लिए आपको मोटी रकम इन्वेस्ट करनी होती है। अगर पति-पत्नी दोनों की जॉब रही है या पत्नी ने सेविंग्स कर रखी है, तो दोनों लोग मिलकर इस स्कीम में पैसा लगा जा सकते हैं। अगर दोनों 13-13 लाख रुपये मिलाकर कुल 26 लाख रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट करें, तो 5 साल तक 53,300 रुपये प्रति तिमाही ब्याज आय कमा सकते हैं। यानी इस निवेश पर हर तीन महीने में 53,300 रुपये ब्याज आय मिलेगी। महीने के हिसाब से देखें तो यह 17,766 रुपये बैठते हैं। इस पैसे से आप अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे कर सकते हैं। इस तरह आप 5 साल में कुल 10,66,000 रुपये की ब्याज आय पा सकते हैं। साथ ही 5 साल की मैच्योरिटी पर आपको अपने 26 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे।