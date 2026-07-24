Pharma Stocks Fall 24 July: करीब 4% तक गिरे फार्मा कंपनियों के शेयर, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

एसबीआई सिक्योरिटीज (SBI Securities) के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च प्रमुख सुदीप शाह ने कहा कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने 16 जुलाई को 26,136 के उच्च स्तर को छुआ था। लेकिन अब इसमें करीब 2 फीसदी की गिरावट आई है। इसकी वजह अमेरिका द्वारा अगस्त 2028 से इंपोर्टेड जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ की घोषणा रही। शाह के मुताबिक, 25,300-25,250 का स्तर इंडेक्स के लिए अहम सपोर्ट है और जब तक यह इसके ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी का रुख कायम रहने की संभावना है। वहीं, 25,700-25,750 का स्तर निकटतम रेजिस्टेंस है, जिसे मजबूती से पार करने पर इंडेक्स में फिर से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।