Infosys Share Price 24th July: पहली तिमाही में मुनाफा बढ़ने के बाद भी क्यों गिरा इन्फोसिस का शेयर? जानें इस बिकवाली की वजह

Infosys Share Price Fall Reason: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट का माहौल है। इस गिरावट के बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी (IT) कंपनी इंफोसिस (Infosys) के शेयर भी टूट गए। सुबह 10 बजकर 49 मिनट पर एनएसई पर यह शेयर 2.43 फीसदी की गिरावट के साथ 1022 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। दरअसल कंपनी ने कल जून तिमाही के नतीजे जारी किए थे और नतीजों के साथ ही उसने वित्त वर्ष 2027 के लिए ग्रोथ के पूर्वानुमानों (Guidance) को कम कर दिया है। इसके अलावा उसने नए CEO की घोषणा भी की है।