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Gold Silver Price Today: कच्चा तेल 100 डॉलर पर पहुंचा तो टूट गए सोने के भाव, चांदी में भी आ गई गिरावट, जानिए आपके शहर में गोल्ड के रेट

Gold Price Today: यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में इजाफा करने की आशंकाओं के चलते सोने में गिरावट देखी जा रही है। घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Jul 24, 2026

Gold Rate Today

Gold Rate Today: सोने में गिरावट देखी गई है। (PC: AI)

Gold Rate Today 24th July 2026: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1850 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1700 रुपये की गिरावट के साथ 1,32,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1390 रुपये गिरकर 1,08,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

शहर24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
चेन्नई₹1,44,330₹1,32,300₹1,10,450
मुंबई₹1,44,330₹1,32,300₹1,08,250
दिल्ली₹1,44,480₹1,32,450₹1,08,400
कोलकाता₹1,44,330₹1,32,300₹1,08,250
बेंगलुरु₹1,44,330₹1,32,300₹1,08,250
हैदराबाद₹1,44,330₹1,32,300₹1,08,250
केरल₹1,44,330₹1,32,300₹1,08,250
पुणे₹1,44,330₹1,32,300₹1,08,250
वडोदरा₹1,44,380₹1,32,350₹1,08,300
अहमदाबाद₹1,44,380₹1,32,350₹1,08,300
जयपुर₹1,44,480₹1,32,450₹1,08,400

चांदी के भाव भी टूटे

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर चांदी का भाव 5000 रुपये टूटकर 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया।

क्यों आई सोने में गिरावट?

मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक और बड़े सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। वहीं, अमेरिकी सेना ने गुरुवार देर रात बताया कि उसने ईरान पर लगातार 13वीं रात सैन्य कार्रवाई पूरी की है। इससे कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के पार चली गई हैं। इस महंगाई से निपटने के लिए यूएस फेड ब्याज दरों पर आक्रामक रुख अपना सकता है। उच्च ब्याज दरें सोने पर दबाव डालती हैं। यही कारण है कि कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही हैं।

MCX पर भी गिरे सोने-चांदी के भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना 0.71 फीसदी या 1021 रुपये की गिरावट के साथ 1,41,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी का भाव इस समय 0.69 फीसदी या 1509 रुपये की गिरावट के साथ 2,17,866 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में भी आज गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.53 फीसदी या 21.60 डॉलर की गिरावट के साथ 4,028.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.55 फीसदी या 22.33 डॉलर की गिरावट के साथ 4,027.15 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.88 फीसदी या 0.51 डॉलर की गिरावट के साथ 57.55 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.48 फीसदी या 0.28 डॉलर की गिरावट के साथ 57.31 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

Explainer: नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की तैयारी, क्या घरों से बाहर आ पाएगा 30,000 टन सोना?

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Gold Silver Price News

Updated on:

24 Jul 2026 11:41 am

Published on:

24 Jul 2026 11:41 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: कच्चा तेल 100 डॉलर पर पहुंचा तो टूट गए सोने के भाव, चांदी में भी आ गई गिरावट, जानिए आपके शहर में गोल्ड के रेट

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