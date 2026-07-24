Swiggy Share Price 24 July: कंपनी का एक फैसला और 7% फिसल गया शेयर, जानिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स

वित्त वर्ष 2025-26 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, स्विगी का फूड डिलीवरी और इंस्टामार्ट कारोबार दोनों बढ़े हैं। फूड डिलीवरी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 20.2 फीसदी बढ़कर 34,593 करोड़ रुपये और औसत मासिक ग्राहकों की संख्या 19.2 फीसदी बढ़कर 1.75 करोड़ हो गई। वहीं, इंस्टामार्ट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 94.1 फीसदी बढ़कर 28,496 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने माना कि क्विक कॉमर्स कारोबार में प्रतिस्पर्धा काफी तेज है।



(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)