24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Mutual Funds Returns: मिडकैप म्यूचुअल फंड्स ने फिर दिखाई ताकत, 1, 3 और 5 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, देखिए ये आंकड़े

Mid Cap Mutual Funds: एचएसबीसी मिड कैप फंड ने एक साल में 15.76 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने एक साल में 5.63 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 24, 2026

HSBC Midcap Fund

मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। (PC: AI)

Best Mutual Fund Schemes: मिड कैप फंड्स एक बार फिर उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। पिछले एक, तीन और पांच साल के आंकड़े बताते हैं कि डायवर्सिफाइड इक्विटी कैटेगरी में मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। यही वजह है कि इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स को छोड़कर अन्य इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को देखें, तो मिड कैप फंड्स ने सभी को पीछे छोड़ दिया। इन फंड्स ने पिछले एक साल में औसतन 4.04 फीसदी रिटर्न दिया। वहीं, तीन साल में 17.98 फीसदी सालाना और पांच साल में 15.77 फीसदी सालाना औसत रिटर्न दिया है।

स्मॉल कैप फंड्स की भी अच्छी रही परफॉर्मेंस

रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप फंड सबसे करीब रहे। इनका औसत रिटर्न एक साल में 2.92 फीसदी, तीन साल में 16.62 फीसदी सालाना और पांच साल में 15.30 फीसदी सालाना रहा। वहीं, मल्टी कैप फंड्स ने क्रमशः 1.08 फीसदी, 14.71 फीसदी और 13.36 फीसदी का औसत रिटर्न दिया। वैल्यू फंड्स का प्रदर्शन भी इससे थोड़ा कमजोर रहा और उन्होंने एक, तीन और पांच साल में क्रमशः 0.96 फीसदी, 13.69 फीसदी और 12.77 फीसदी का औसत रिटर्न दिया।

फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप फंड रहे कमजोर

रिटेल निवेशकों के बीच लोकप्रिय फ्लेक्सी कैप फंड्स का पिछले एक साल का औसत रिटर्न -0.54 फीसदी रहा। वहीं, लार्ज कैप फंड्स ने -1.84 फीसदी का औसत रिटर्न दिया। ELSS फंड्स ने भी एक साल की अवधि में निगेटिव रिटर्न दिया। हालांकि, तीन और पांच साल के लंबे निवेश में इन कैटेगरीज ने डबल डिजिट का सालाना रिटर्न दिया।

एक साल में इन मिड कैप फंड्स ने किया शानदार प्रदर्शन

एक साल के रिटर्न की बात करें तो HSBC Midcap Fund सबसे आगे रहा। इस फंड ने 15.76 फीसदी रिटर्न देकर अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को पीछे छोड़ दिया। वहीं, Nippon India Growth Mid Cap Fund, Mirae Asset Midcap Fund, Kotak Midcap Fund और HDFC Mid Cap Fund ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया। दूसरी तरफ Motilal Oswal Midcap Fund ने एक साल में 5.63 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया।

SIP निवेशकों के लिए कौन रहा नंबर-1?

अगर नियमित SIP के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों की बात करें, तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। पिछले तीन साल में Invesco India Mid Cap Fund ने 19.61 फीसदी सालाना SIP रिटर्न के साथ पहला स्थान हासिल किया। दूसरे नंबर पर HSBC Midcap Fund रहा, जिसने 18.85 फीसदी रिटर्न दिया। तीसरे स्थान पर WhiteOak Capital Mid Cap Fund रहा, जिसका SIP रिटर्न 17.64 फीसदी रहा।

5 साल की SIP में भी Invesco सबसे आगे

पांच साल की एसआईपी परफॉर्मेंस में भी Invesco India Mid Cap Fund ने बाजी मारी। इसने 22.59 फीसदी सालाना SIP रिटर्न दिया। वहीं HSBC Midcap Fund ने 21.65 फीसदी का रिटर्न दर्ज किया। इसके अलावा एडेलवाइस मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, Mahindra Manulife मिडकैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड ने भी पांच साल में करीब 19 फीसदी सालाना SIP रिटर्न दिया।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Pharma Stocks Fall 24 July: करीब 4% तक गिरे फार्मा कंपनियों के शेयर, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

ये भी पढ़ें
Pharma Stocks Fall India

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Jul 2026 05:21 pm

Published on:

24 Jul 2026 05:21 pm

Hindi News / Business / Mutual Funds Returns: मिडकैप म्यूचुअल फंड्स ने फिर दिखाई ताकत, 1, 3 और 5 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, देखिए ये आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Bank of Baroda का मुनाफा 72% लुढ़का, लेकिन ब्याज से कमाई बढ़ी, एक बड़े खर्च से बिगड़ गए नतीजे

Bank of Baroda Q1 Results
कारोबार

Crude Oil Price 24th July: 100 डॉलर पर पहुंचने के बाद लड़खड़ाकर गिर गया कच्चा तेल, आई 4% की बड़ी गिरावट

Crude Oil price news
कारोबार

Wife के साथ मिलकर Post Office की SCSS में खुलवाएं खाता, हर 3 महीने में मिलेगी इनकम

Post Office SCSS
कारोबार

Swiggy Share Price 24 July: कंपनी का एक फैसला और 7% फिसल गया शेयर, जानिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स

Swiggy Share Price Fall Reason
कारोबार

Pharma Stocks Fall 24 July: करीब 4% तक गिरे फार्मा कंपनियों के शेयर, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Pharma Stocks Fall India
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.