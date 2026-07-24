Mutual Funds Returns: मिडकैप म्यूचुअल फंड्स ने फिर दिखाई ताकत, 1, 3 और 5 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, देखिए ये आंकड़े

Best Mutual Fund Schemes: मिड कैप फंड्स एक बार फिर उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। पिछले एक, तीन और पांच साल के आंकड़े बताते हैं कि डायवर्सिफाइड इक्विटी कैटेगरी में मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। यही वजह है कि इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स को छोड़कर अन्य इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को देखें, तो मिड कैप फंड्स ने सभी को पीछे छोड़ दिया। इन फंड्स ने पिछले एक साल में औसतन 4.04 फीसदी रिटर्न दिया। वहीं, तीन साल में 17.98 फीसदी सालाना और पांच साल में 15.77 फीसदी सालाना औसत रिटर्न दिया है।