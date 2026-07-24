Bank of Baroda का मुनाफा 72% लुढ़का, लेकिन ब्याज से कमाई बढ़ी, एक बड़े खर्च से बिगड़ गए नतीजे

Bank of Baroda ने जून तिमाही (Q1 FY27) के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक को सबसे बड़ा झटका मुनाफे में लगा है। बैंक का शुद्ध लाभ पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में करीब 72 फीसदी गिर गया। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक का मुख्य कारोबार कमजोर हुआ है। दरअसल, एक बड़े कानूनी विवाद के निपटारे के लिए किए गए एकमुश्त भुगतान का असर सीधे मुनाफे पर पड़ा है। बैंक का ब्याज से होने वाला कारोबार लगातार बढ़ा है, लेकिन असाधारण खर्च ने पूरे तिमाही नतीजों की तस्वीर बदल दी।