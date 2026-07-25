Upcoming IPO: अगले हफ्ते लॉन्च होंगे 8 नए आईपीओ, ग्रे मार्केट में अभी से दिख रहा 72% तक का मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड और GMP

यह आईपीओ 29 जुलाई को ओपन होगा और 31 जुलाई को बंद होगा। आईपीओ में प्राइस बैंड 560 रुपये से 590 रुपये है। यह 9,275 करोड़ रुपये का आईपीओ है। इसमें 8,000 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किये जाएंगे। वहीं, 1275 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत रखे जाएंगे। शनिवार सुबह ग्रे मार्केट में यह शेयर 35 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह शेयर की लिस्टिंग 5.93 फीसदी के प्रीमियम के साथ 625 रुपये पर हो सकती है।