Gold Price: इस हफ्ते 10,000 रुपये महंगी हो गई चांदी, सोने की कीमतों में भी आया उछाल, जानिए क्या रही वजह

Gold Silver Price: सोने में बीते एक हफ्ते का ट्रेंड देखें, तो कीमतों में इजाफा हुआ है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1,45,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,33,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,08,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। एक सप्ताह पहले यानी 18 जुलाई 2026 को दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,43,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,31,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। इस तरह बीते एक हफ्ते में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में 1640 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत में 1550 रुपये का इजाफा हुआ है।