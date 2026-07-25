25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Gold Price: इस हफ्ते 10,000 रुपये महंगी हो गई चांदी, सोने की कीमतों में भी आया उछाल, जानिए क्या रही वजह

Gold Price Outlook: भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हुआ है। यही कारण रहा कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। चांदी में भी तेजी आई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 25, 2026

Gold Monetisation Scheme

इस हफ्ते सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। (PC: AI)

Gold Silver Price: सोने में बीते एक हफ्ते का ट्रेंड देखें, तो कीमतों में इजाफा हुआ है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1,45,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,33,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,08,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। एक सप्ताह पहले यानी 18 जुलाई 2026 को दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,43,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,31,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। इस तरह बीते एक हफ्ते में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में 1640 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत में 1550 रुपये का इजाफा हुआ है।

10,000 रुपये महंगी हुई चांदी

चांदी की घरेलू हाजिर कीमतों की बात करें, तो गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में चांदी का भाव 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। एक सप्ताह पहले 18 जुलाई को दिल्ली में चांदी का भाव 2,30,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। इस तरह एक हफ्ते में चांदी की कीमत में 10,000 रुपये का इजाफा हुआ है।

क्यों आई सोने की कीमतों में तेजी

सोने की कीमतों में इस हफ्ते आई तेजी की वजह मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात हैं। जब भी दुनिया में भूराजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत होता है। इस हफ्ते अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे पर काफी हमले किए। इससे कच्चे तेल की कीमतें भी 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। इन सब ने सोने को सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में मजबूत किया। यही कारण है कि सोने में तेजी आई है।

सोने का वैश्विक भाव

सोने का वैश्विक भाव शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ था। कॉमेक्स पर सोना 0.51 फीसदी या 20.60 डॉलर की बढ़त के साथ 4070.80 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, गोल्ड स्पॉट 3.31 डॉलर की बढ़त के साथ 4,052.79 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतें भी शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुईं। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 1.47 फीसदी बढ़कर 58.91 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1 फीसदी बढ़कर 58.17 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई।

Explainer: नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की तैयारी, क्या घरों से बाहर आ पाएगा 30,000 टन सोना?

ये भी पढ़ें
Gold Monetisation Scheme

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Updated on:

25 Jul 2026 10:53 am

Published on:

25 Jul 2026 10:53 am

Hindi News / Business / Gold Price: इस हफ्ते 10,000 रुपये महंगी हो गई चांदी, सोने की कीमतों में भी आया उछाल, जानिए क्या रही वजह

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

US-Iran के बीच बातचीत फिर से शुरू करवाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान, कच्चा तेल गिरा, जानें पेट्रोल-डीजल के रेट

Crude Oil Price Update
कारोबार

Adani Energy को आंध्र प्रदेश में मिला 8,500 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, ग्रीन ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

Adani Energy Solutions
कारोबार

Bank of Baroda का मुनाफा 72% लुढ़का, लेकिन ब्याज से कमाई बढ़ी, एक बड़े खर्च से बिगड़ गए नतीजे

Bank of Baroda Q1 Results
कारोबार

Mutual Funds Returns: मिडकैप म्यूचुअल फंड्स ने फिर दिखाई ताकत, 1, 3 और 5 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, देखिए ये आंकड़े

HSBC Midcap Fund
कारोबार

Crude Oil Price 24th July: 100 डॉलर पर पहुंचने के बाद लड़खड़ाकर गिर गया कच्चा तेल, आई 4% की बड़ी गिरावट

Crude Oil price news
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.