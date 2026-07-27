Share Market Today: निवेशकों को 5 लाख करोड़ का फायदा, सेंसेक्स 776 पॉइंट बढ़कर हुआ बंद, जानिए किन शेयरों में आई तेजी

Share Market भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)
Share Market 27th July: भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.02 फीसदी या 776 अंक की बढ़त के साथ 76,835 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 27 शेयर हरे निशान पर और 3 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.96 फीसदी या 228 अंक की बढ़त के साथ 23,995 पर बंद हुआ। बाजार में आज आई इस तेजी से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में करीब 5 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया में 2.39 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी आईटी में 2.34 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 2.28 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.04 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.56 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.46 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.60 फीसदी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स-बैंक में 1.71 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।
|कंपनी
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव
|ओएनजीसी (ONGC)
|238.39
|-4.17%
|एचडीएफसी लाइफ
|552.60
|-0.44%
|एचडीएफसी बैंक
|740.25
|-0.34%
|कोल इंडिया
|427.00
|-0.09%
|पावर ग्रिड
|287.95
|-0.09%
|डीआर रेड्डीज
|1,151.00
|-0.06%
|अडानी पोर्ट्स
|1,767.80
|-0.03%
|कंपनी
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव
|लोढ़ा डेवलपर्स
|1,204.45
|+5.27%
|चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस (चोलाफिन)
|1,783.50
|+3.43%
|जिंदल स्टील
|1,066.00
|+2.92%
|टाटा कैपिटल
|351.00
|+2.83%
|पिडिलाइट इंडस्ट्रीज
|1,614.00
|+2.74%
|डिवीज लैबोरेट्रीज़
|7,440.00
|+2.64%
|मदरसन
|149.29
|+2.57%
|इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी)
|142.00
|+2.55%
|गेल (इंडिया)
|173.91
|+2.29%
|डीएलएफ
|651.50
|+2.24%
|भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल)
|317.00
|+2.21%
|एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज (LTM)
|4,181.30
|+2.19%
|कंपनी
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव
|बॉश
|41,195.00
|-1.34%
|बैंक ऑफ बड़ौदा
|244.20
|-0.91%
|एबीबी
|7,330.50
|-0.61%
|हिंदुस्तान जिंक
|529.00
|-0.55%
|यूनियन बैंक
|170.09
|-0.24%
|वेदांता
|264.30
|-0.13%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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