Share Market Today: निवेशकों को 5 लाख करोड़ का फायदा, सेंसेक्स 776 पॉइंट बढ़कर हुआ बंद, जानिए किन शेयरों में आई तेजी

Share Market 27th July: भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.02 फीसदी या 776 अंक की बढ़त के साथ 76,835 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 27 शेयर हरे निशान पर और 3 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.96 फीसदी या 228 अंक की बढ़त के साथ 23,995 पर बंद हुआ। बाजार में आज आई इस तेजी से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में करीब 5 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।