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Share Market Today: निवेशकों को 5 लाख करोड़ का फायदा, सेंसेक्स 776 पॉइंट बढ़कर हुआ बंद, जानिए किन शेयरों में आई तेजी

Stock Market News: सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी इटरनल, इंडिगो, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, मारुति, एचसीएल टेक और टीसीएस के शेयरों में दर्ज हुई है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Jul 27, 2026

Share Market

Share Market भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)

Share Market 27th July: भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.02 फीसदी या 776 अंक की बढ़त के साथ 76,835 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 27 शेयर हरे निशान पर और 3 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.96 फीसदी या 228 अंक की बढ़त के साथ 23,995 पर बंद हुआ। बाजार में आज आई इस तेजी से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में करीब 5 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

आईटी और मीडिया शेयरों में तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया में 2.39 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी आईटी में 2.34 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 2.28 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.04 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.56 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.46 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.60 फीसदी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स-बैंक में 1.71 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।

निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई गिरावट

कंपनीशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव
ओएनजीसी (ONGC)238.39-4.17%
एचडीएफसी लाइफ552.60-0.44%
एचडीएफसी बैंक740.25-0.34%
कोल इंडिया427.00-0.09%
पावर ग्रिड287.95-0.09%
डीआर रेड्डीज1,151.00-0.06%
अडानी पोर्ट्स1,767.80-0.03%

निफ्टी नेक्स्ट 50 के इन शेयरों में आई तेजी

कंपनीशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव
लोढ़ा डेवलपर्स1,204.45+5.27%
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस (चोलाफिन)1,783.50+3.43%
जिंदल स्टील1,066.00+2.92%
टाटा कैपिटल351.00+2.83%
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज1,614.00+2.74%
डिवीज लैबोरेट्रीज़7,440.00+2.64%
मदरसन149.29+2.57%
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी)142.00+2.55%
गेल (इंडिया)173.91+2.29%
डीएलएफ651.50+2.24%
भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल)317.00+2.21%
एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज (LTM)4,181.30+2.19%

निफ्टी नेक्स्ट-50 के इन शेयरों में आई गिरावट

कंपनीशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव
बॉश41,195.00-1.34%
बैंक ऑफ बड़ौदा244.20-0.91%
एबीबी7,330.50-0.61%
हिंदुस्तान जिंक529.00-0.55%
यूनियन बैंक170.09-0.24%
वेदांता264.30-0.13%

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

27 Jul 2026 04:05 pm

Published on:

27 Jul 2026 03:42 pm

Hindi News / Business / Share Market Today: निवेशकों को 5 लाख करोड़ का फायदा, सेंसेक्स 776 पॉइंट बढ़कर हुआ बंद, जानिए किन शेयरों में आई तेजी

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