Joint Home Loan के हैं कई फायदे, एलिजिबिलिटी, ब्याज, टैक्स और क्रेडिट स्कोर में इस तरह मिलेगा लाभ

Home Loan: घर खरीदना हर किसी के जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला होता है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिना होम लोन के घर खरीदना आसान नहीं होता। इसके लिए होम लोन लेना ही पड़ता है। ऐसे लोग होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी पूरी न होने की वजह से कई बार घर नहीं खरीद पाते। कम सैलरी, पहले से चल रही ईएमआई या कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल ये कुछ ऐसे कारण है, जिनकी वजह से लोगों का होम लोन अप्रूव नहीं हो पाता। लेकिन एक ऐसा कारगर तरीका है, जिसकी वजह से होम लोन एलिजिबिलिटी को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है।