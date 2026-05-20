Inflation in India: पिछले 10 साल में सस्ती हो गईं ये 9 चीजें, कई जगह आधे से भी कम रह गए दाम

Things Cheaper in India: आज हर आदमी यही कहता नजर आता है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। सब्जी महंगी, तेल महंगा, स्कूल फीस महंगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनके दाम पिछले 8-10 साल में काफी गिर गए हैं। कई सामान तो ऐसे हैं, जिनकी कीमत आधी रह गई, जबकि फीचर्स दोगुने हो गए। सरल शब्दों में कहें तो कुछ जगहों पर आपका रुपया पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। आइए जानते हैं कि, वे कौन-से प्रोडक्स या सेवाएं हैं, जो समय के साथ सस्ती हुई हैं।