Multibagger Stocks: 5 साल में 1 लाख के कर दिये करीब 10 लाख रुपये, आज भी 10% उछला BLS International का शेयर

Multibagger Stocks: शेयर बाजार के निवेशकों को हमेशा ऐसे शेयरों की तलाश होती है, जो कई गुना रिटर्न दें। इन्हें मल्टीबैगर स्टॉक्स कहते हैं। ऐसा ही एक शेयर बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेस का है, जिसने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। बुधवार को कारोबार के दौरान यह शेयर करीब 10 फीसदी तक उछल गया है। पिछले तीन सेशंस से इस शेयर में लगातार तेजी देखी जा रही है। खास बात यह है कि यह शेयर पिछले 5 साल में 950 फीसदी चढ़ चुका है। हालांकि, हाल के महीनों में यह स्टॉक दबाव में था। इस साल अब तक शेयर करीब 11 फीसदी टूटा है। जबकि एक साल में इसमें लगभग 28 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, लंबी अवधि में इस शेयर ने जोरदार रिटर्न दिया है।