RBI Dividend: महंगे तेल और गिरते रुपये से परेशान सरकार को मिलेगी बड़ी राहत, RBI से 3 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद

RBI Surplus Transfer: महंगे तेल और गिरते रुपये के बीच केंद्र सरकार को इस हफ्ते बड़ी राहत मिल सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI सरकार को करीब 3 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड होगा। यह ऐसे समय में होगा, जब ईरान संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ रहा है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले लगातार दबाव में है। ऐसे में RBI का यह पैसा सरकार के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं माना जा रहा।