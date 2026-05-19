पुरानी UPI ID बन सकती है खतरा, एक्सपर्ट्स ने बताया फ्रॉड से कैसे बचें

UPI ID Deactivate: इंटरनेट पर बहुत सारे UPI ऐप है, PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM आदि। इनमें से आपने भी पिछले कुछ सालों में डाउनलोड किए होंगे। हर बार एक नया ऐप, एक नई UPI ID बनाता है। इसके बाद जब जरूरत नहीं होती तो ऐप डिलीट करके सोच लिया जाता है कि सब सुरक्षित है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी सुरक्षा चूक होती है। ऐप डिलीट होने से UPI ID बंद नहीं होती और यह काम में नहीं आने वाली ID चुपचाप आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी रहती है। इससे साइबर फ्रांड का खतरा बढ़ जाता है।