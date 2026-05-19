Rupee Fall: रुपया 96 पार, क्या रूस, जापान और इजराइल को वर्कफोर्स एक्सपोर्ट से संभलेगा रुपया?

Indian Rupee and Remittance: भारतीय रुपया लगातार दबाव में है। यह रोज नया ऑल टाइम लो बना रहा है। मंगलवार को रुपये ने एक डॉलर के मुकाबले 96.47 का रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर बनाया है। उधर तेल की बढ़ी हुई कीमतों से देश के चालू खाते घाटे के और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में सरकार देश में विदेशी मुद्रा लाने के लिए एक अलग रास्ते पर तेजी से काम कर रही है। यह रास्ता है भारतीय टैलेंट को दुनियाभर में भेजने का। यानी आने वाले समय में भारत सिर्फ सामान या सेवाएं ही नहीं, बल्कि अपने स्किल्ड लोगों को भी बड़े पैमाने पर ‘एक्सपोर्ट’ करेगा। ये लोग भारत में रेमिटेंस यानी विदेशी मुद्रा भेजेंगे, जिससे गिरते रुपये को संभालने में मदद मिलेगी।