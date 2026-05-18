गिरते Share Market में रिटेल, ट्रेडर्स और SIP निवेशक क्या अपनाएं रणनीति? एक्सपर्ट्स से समझिए

वहीं, ट्रेडर्स के लिए एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक निफ्टी दोबारा 24,000 के स्तर को हासिल नहीं कर लेता, तब तक बाजार को लेकर निगेटिव नजरिया बनाए रखना चाहिए। मिश्रा ने कहा कि फिलहाल निफ्टी के लिए 23,150 के आसपास मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह गैप एरिया है। उनके मुताबिक, अगर निफ्टी इस स्तर को बचाने में नाकाम रहता है, तो बाजार में गिरावट का अगला दौर शुरू हो सकता है। वहीं, अगर यह स्तर कायम रहता है, तो बाजार कुछ समय तक सीमित दायरे में यानी कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। वहीं, ओझा ने कहा कि मौजूदा हालात में ओवरनाइट पोजिशन लेना सही नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं, तो अपनी पोजिशन रोजाना के हिसाब से स्क्वायर ऑफ करें। वहीं, अगर पोजिशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हेजिंग जरूर करें, ताकि जोखिम कम किया जा सके।