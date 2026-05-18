L&T और Havells समेत 14 शेयरों में डिविडेंड पाने का मौका, रिकॉर्ड डेट से पहले होना चाहिए स्टॉक, देखिए लिस्ट

Corporate Action This Week: शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह हफ्ता खास है। 18 मई से 22 मई 2026 के बीच कम से कम 15 कंपनियों के शेयर डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एक्स-डेट पर पहुंचने वाले हैं। इनमें Larsen and Toubro, Havells India, L&T Finance, L&T Technology Services और Sula Vineyards जैसी बड़ी और जानी-मानी कंपनियां शामिल हैं। अगर आप इनमें से किसी कंपनी का डिविडेंड पाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड डेट से पहले उस कंपनी के शेयर अपने डीमैट अकाउंट में होने जरूरी हैं।