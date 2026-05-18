L&T और Havells समेत 14 शेयरों में डिविडेंड पाने का मौका, रिकॉर्ड डेट से पहले होना चाहिए स्टॉक, देखिए लिस्ट

इस हफ्ते डिविडेंड कमाई के अच्छे मौके हैं। (PC:AI)
Corporate Action This Week: शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह हफ्ता खास है। 18 मई से 22 मई 2026 के बीच कम से कम 15 कंपनियों के शेयर डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एक्स-डेट पर पहुंचने वाले हैं। इनमें Larsen and Toubro, Havells India, L&T Finance, L&T Technology Services और Sula Vineyards जैसी बड़ी और जानी-मानी कंपनियां शामिल हैं। अगर आप इनमें से किसी कंपनी का डिविडेंड पाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड डेट से पहले उस कंपनी के शेयर अपने डीमैट अकाउंट में होने जरूरी हैं।
एक्स-डेट वह तारीख होती है जिस दिन या उसके बाद शेयर खरीदने पर डिविडेंड नहीं मिलता। यानी जो निवेशक एक्स-डेट से पहले शेयर खरीद चुके हैं केवल वही डिविडेंड के लिए पात्र होते हैं। यह जानकारी उन निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है जो डिविडेंड इनकम को अपनी निवेश रणनीति का हिस्सा मानते हैं।
इसके साथ ही रिकॉर्ड डेट वह तारीख है जब कंपनी अपने खातों की जांच करके यह तय करती है कि किन शेयरधारकों को डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड प्राप्त करने के लिए आपका नाम रिकॉर्ड डेट तक कंपनी की शेयरधारक की सूची में होना जरूरी होता है। यानी रिकॉर्ड डेट तक आपके डीमैट खाते में कंपनी का शेयर होना चाहिए। इसके साथ ही पेमेंट डेट वह तारीख होती है जिस दिन कंपनी अपने पात्र शेयरधारकों को डिविडेंट देती है।
Alicon Castalloy ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 2 रुपए का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी ने सितंबर 2025 में 3 रुपए और पिछले मई में 2.50 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया था। Trendlyne के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने सितंबर 2001 से अब तक 29 बार डिविडेंड दिया है और इसकी डिविडेंड यील्ड 0.82 फीसदी है।
सॉफ्टवेयर कंपनी Atishay ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 1 रुपए का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी मई 2015 से अब तक सात बार डिविडेंड दे चुकी है और इसकी डिविडेंड यील्ड 0.49 फीसदी है।
मुंबई की EPC कंपनी Man Infraconstruction ने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 0.72 रुपए का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। यह रकम पात्र शेयरधारकों को 5 जून को दी जाएगी। कंपनी जुलाई 2010 से अब तक 25 बार डिविडेंड दे चुकी है और इसकी डिविडेंड यील्ड 0.76 फीसदी है।
डायग्नोस्टिक चेन Metropolis Healthcare ने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 1 रुपए का दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी के मुताबिक यह रकम घोषणा के 30 दिनों के भीतर दी जाएगी।
|कंपनी
|कॉर्पोरेट एक्शन
|डिविडेंड प्रति शेयर
|रिकॉर्ड डेट
|Alicon Castalloy
|डिविडेंड
|2 रुपये
|19 मई
|Atishay
|डिविडेंड
|1 रुपये
|19 मई
|Man Infraconstruction
|डिविडेंड
|0.72 रुपये
|19 मई
|Metropolis Healthcare
|डिविडेंड
|1 रुपये
|19 मई
|GM Breweries
|डिविडेंड
|9 रुपये
|21 मई
|Jindal Saw
|डिविडेंड
|2 रुपये
|22 मई
|Jupiter Life Line Hospitals
|डिविडेंड
|घोषित नहीं
|22 मई
|L&T Finance
|डिविडेंड
|2.75 रुपये
|22 मई
|L&T Technology Services
|डिविडेंड
|40 रुपये
|22 मई
|Larsen and Toubro
|डिविडेंड
|38 रुपये
|22 मई
|Nicco Parks and Resorts
|डिविडेंड
|0.25 रुपये
|22 मई
|Sula Vineyards
|डिविडेंड
|2 रुपये
|22 मई
|Vinyl Chemicals India
|डिविडेंड
|7 रुपये
|22 मई
|Havells India
|डिविडेंड
|6 रुपये
|22 मई
वेस्ट पेपर और स्पेशलिटी केमिकल्स के आयातक Gautam Exim ने 22 मई को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट तय की है। कंपनी 10 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर को 5 रुपए फेस वैल्यू के दो शेयरों में बदलेगी। इसके साथ ही कंपनी ने हर मौजूदा शेयर पर 3 बोनस शेयर देने की भी घोषणा की है। यानी हर शेयर पर 3 अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। बोनस इश्यू की रिकॉर्ड डेट अभी घोषित नहीं हुई है।
यह लिस्ट अभी अस्थायी है, क्योंकि इस हफ्ते और भी कंपनियां अपने डिविडेंड, बोनस इश्यू या स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट घोषित कर सकती हैं। जो निवेशक डिविडेंड इनकम के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं उन्हें रिकॉर्ड डेट से पहले अपना डीमैट अकाउंट जरूर चेक करना चाहिए। शेयर की डिलीवरी में T+1 यानी एक कारोबारी दिन का समय लगता है, इसलिए रिकॉर्ड डेट से कम से कम एक दिन पहले खरीदारी करना जरूरी है।
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