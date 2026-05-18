Airtel Share Price: एचडीएफसी बैंक को पीछ छोड़ देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी एयरटेल, सिर्फ 4 दिन में ही 11% चढ़ गया शेयर

एयरटेल के शेयरों में सोमवार को तेजी देखने को मिली है। बीएसई पर एयरटेल का शेयर करीब 3 फीसदी तक उछल गया। यह 1,909 रुपये के आसपास खुला और कारोबार के दौरान 1,953 रुपये तक पहुंच गया। पिछले चार कारोबारी सत्रों में ही यह शेयर 11 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले तक यही शेयर दबाव में था। 13 मई को एयरटेल का शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तर 1,745 रुपये तक फिसल गया था। हालांकि, अब इसमें फिर तेजी लौटती दिखाई दे रही है। पिछले साल नवंबर में इस शेयर ने 2,174 रुपये का रिकॉर्ड हाई बनाया था। पिछले एक साल में एयरटेल के शेयर की कैसी चाल रही, यह नीचे दिए गए ग्राफ से भी समझा जा सकता है।