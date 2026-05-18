PPF से 15 साल में बनाएं 40 लाख रुपये का फंड, टैक्स में भी होगी बचत, जानिए कितना करना होगा निवेश

PPF को भारत की सबसे फायदेमंद टैक्स-सेविंग स्कीमों में इसलिए गिना जाता है, क्योंकि यह EEE यानी एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट कैटेगरी में आती है। यानी कि तीन स्तर पर आपको टैक्स से राहत मिलती है। एक - जो पैसा आप हर साल PPF में जमा करते हैं, उस पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर टैक्स राहत मिलती है। दूसरा- खाते में जमा होने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। तीसरा- जब 15 साल बाद स्कीम मैच्योर होती है, तब मिलने वाली पूरी रकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। यानी एक ही स्कीम में तीन अलग-अलग स्तरों पर टैक्स से राहत मिलती है, जो इसे बाकी निवेश विकल्पों से अलग बनाती है।