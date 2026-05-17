Gold Vs Silver: कहां निवेश करने से मिलेगा ज्यादा फायदा, जानिए एक्सपर्ट्स की राय

Gold-Silver Ratio (GSR) एक बेहद सरल लेकिन बेहद काम का पैमाना है। यह बताता है कि 1 औंस सोना खरीदने के लिए कितनी चांदी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए 1 औंस सोने की कीमत में 1 औंस चांदी की कीमत का भाग देना होता है। इससे जो सख्या प्राप्त होती है वही GSR कहलाता है। यह रेश्यो जितना ऊंचा होगा सोना उतना ही महंगा होगा। वहीं, रेश्यो जितना नीचे होगा चांदी उतनी ही महंगी होगी। 2026 की शुरुआत में यह अनुपात 107 था, जो अब घटकर 55 पर आ गया है। इसका मतलब है कि हाल के महीनों में चांदी ने सोने की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।