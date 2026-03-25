गोल्ड सिल्वर रेश्यो बता रहा सोना खरीदें या चांदी, जानिए क्या बैठ रहे समीकरण

सोना और चांदी दोनों ही कीमती मेटल है, लेकिन फिलहाल सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गई हैं। चांदी की कीमतों में सोने की तुलना में अधिक गिरावट आई है। इसके चलते सोने-चांदी का अनुपात 60 से ऊपर पहुंच गया है। वेस्ट एशिया की जंग, बढ़ता क्रूड, मजबूत डॉलर और फेड का हॉकिश रुख इन सभी ने सोने और चांदी दोनों को उनके रिकॉर्ड हाई से नीचे धकेल दिया है। लेकिन इस उठापटक के बीच एक सवाल यह है कि अभी क्या करें यानी सोना-चांदी खरीदें या बेचें? गोल्ड-सिल्वर रेश्यो इसी सवाल का जवाब देता है। यह रेश्यो अभी 63.18 पर है।