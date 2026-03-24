मैन्युफैक्चरिंग से लेकर महंगाई तक… हर मोर्चे पर दबाव, प्राइवेट सेक्टर 3 साल में सबसे कमजोर

जंग शुरू होने से पहले भारत की महंगाई दर 3.21% थी, जो RBI के 4% के टारगेट से काफी नीचे थी और रेट कट की उम्मीदें जगा रही थी। लेकिन अब तस्वीर पलट गई है। क्रूड 40% उछल चुका है, इनपुट कॉस्ट तेज रफ्तार से बढ़ रही है और सेलिंग प्राइस सात महीने के हाई पर है। यानी महंगाई ऊपर जाना तय है। और यहीं RBI की असली मुश्किल शुरू होती है।