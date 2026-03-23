Oil Price Today: एक महीने में तेल 60% उछला, इराक में फोर्स मेजर लागू, कहां तक जाएंगे क्रूड ऑयल के भाव?

ईरान के हमलों ने कतर के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है जिससे कतर की करीब 17 फीसदी LNG एक्सपोर्ट कैपेसिटी प्रभावित हुई है। कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्टर्स में से एक है और यूरोप तथा एशिया दोनों उस पर भारी निर्भर हैं। भारत भी कतर से बड़ी मात्रा में LNG आयात करता है जो बिजली उत्पादन और उद्योगों के लिए इस्तेमाल होती है। 17 फीसदी कैपेसिटी का नुकसान छोटा लग सकता है लेकिन ग्लोबल LNG मार्केट पहले से टाइट है और इतनी बड़ी कमी की भरपाई आसान नहीं है।