Gold Price Today: डॉलर की मजबूती और क्रूड की आग ने सोने के भाव गिराए, एक्सपर्ट बोले जा सकती है कीमत 1.27 लाख तक

आमतौर पर जंग के माहौल में सोना चढ़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। SEBI रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक इसकी वजह है महंगाई का डर। अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ने के बाद वेस्ट एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में रिस्क प्रीमियम काफी बढ़ गया है और क्रूड की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है, खासकर फ्यूल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के जरिए।