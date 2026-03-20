Consumer Court: बैंक को ATM की गलती पड़ी भारी, 10000 की जगह देने पड़े 3 लाख रुपये, जानिए पूरी खबर

सुनवाई के दौरान BOB ने कहा कि ATM SBI का था, इसलिए जिम्मेदारी उसकी नहीं है। हालांकि उपभोक्ता आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया। आयोग ने साफ कहा कि ATM किस बैंक का है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राहक का पैसा Bank of Baroda के खाते से कटा था, इसलिए जिम्मेदारी भी उसी बैंक की है। आयोग ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के एटीएम से निकासी संबंधी 2019 के नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों में 5 दिनों के भीतर पैसा वापस होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ।