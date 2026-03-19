कतर गैस प्लांट पर हमले ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन, LNG क्राइसिस के चलते यूरोपीय गैस की कीमतें 35% उछली

कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्ट हब पर मिसाइल हमलों से बड़े स्तर पर आग और नुकसान हुआ है। यह प्लांट वैश्विक LNG सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा उपलब्ध कराता है। पहले से ही युद्ध के कारण सप्लाई रुकी हुई थी, लेकिन अब ताजा हमलों के बाद लंबे समय तक सप्लाई बाधित रहने की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि एशिया के बाजारों पर भी पड़ेगा, जहां LNG की भारी मांग रहती है।