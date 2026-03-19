19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

HRA Tax Benefit: 1 अप्रैल से नया टैक्स सिस्टम होगा लागू, अब बतानी होगी मकान मालिक से रिश्तेदारी नहीं तो लग सकती है भारी पेनल्टी

HRA rules: 1 अप्रैल 2026 से एचआरए क्लेम के लिए मकान मालिक से रिश्ते की जानकारी देना जरूरी होगा। नए नियम पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी टैक्स क्लेम रोकने के लिए लागू किए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Mar 19, 2026

HRA Tax Benefit new tax system from April 1st disclose your relationship with landlord face heavy penalty

1 अप्रैल से नया आयकर लागू होगा। फोटो: एआइ

टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सरकार एक और अहम कदम उठाने जा रही है, जिसमें किराए से जुड़े टैक्स लाभ के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) के नियमों में होगा। एचआरए के नियमों में यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा।

पिछले बजट में पेश किया गया आयकर अधिनियम 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा रहा है। यह पुराने आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर लागू किया जाएगा।

नए नियम में क्या-क्या बताना होगा?

नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, टैक्सपेयर्स को फॉर्म 12BB के साथ अब फॉर्म 124 में यह स्पष्ट बताना होगा कि वे जिस व्यक्ति को किराया दे रहे हैं, उससे उनका क्या रिश्ता है। खासकर अगर किराया परिवार के किसी सदस्य जैसे माता पिता, जीवनसाथी या भाई बहन को दिया जा रहा है, तो यह जानकारी देना जरूरी होगा।

यह नियम उन सभी पर लागू होगा जो सालाना 1 लाख रुपये से अधिक किराया देते हैं। ऐसे मामलों में मकान मालिक का PAN देना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे टैक्स विभाग आसानी से जानकारी का मिलान कर सके। यदि मकान मालिक का पैन नंबर उपलब्ध नहीं है तो मकान मालिक को एक स्व-घोषणा (self-declaration) पत्र देना जरूरी है, जिसमें यह बताया हो कि उसके पास पैन नहीं है।

क्या परिवार के सदस्यों को किराया दिया जा सकता है?

आयकर नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को किराया देता है, तो वह एचआरए का दावा कर सकता है। लेकिन यह स्थिति वास्तविक होनी चाहिए यानी कि सभी मनी ट्रांजेक्शन और डोक्यूमेंट असली होने चाहिए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि परिवार के सदस्य अपने आयकर रिटर्न में किराए से प्राप्त आय का उल्लेख करें।

क्यों लाए गए है यह नियम?

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी एचआरए क्लेम को रोकना है। विशेषज्ञों के अनुसार, पहले कई मामलों में नकली मकान मालिक दिखाकर या किराया बढ़ाकर टैक्स बचाने की कोशिश की जाती थी। अब मकान मालिक का PAN और रिश्ते की जानकारी देने से Income Tax Department के पास क्रॉस वेरिफिकेशन का मजबूत आधार होगा। इससे यह तय किया जा सकेगा कि किराए की आय सही तरीके से रिपोर्ट की जा रही है।

लग सकती है 200% की भारी पेनल्टी

अगर कोई टैक्सपेयर मकान मालिक से अपने रिश्ते की सही जानकारी नहीं देता या जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करता, तो उसका एचआरए क्लेम खारिज किया जा सकता है। इससे टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, Section 270A Income Tax Act के तहत गलत जानकारी देने पर 50 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए टैक्सपेयर्स को किराए की रसीद, रेंट एग्रीमेंट, बैंक ट्रांजैक्शन प्रूफ और मकान मालिक का PAN जैसे दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

ये भी पढ़ें

Post Office ने लॉन्च की 24 घंटे वाली पार्सल डिलीवरी सर्विस, जानिए क्या है खास
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Mar 2026 12:38 pm

Hindi News / Business / HRA Tax Benefit: 1 अप्रैल से नया टैक्स सिस्टम होगा लागू, अब बतानी होगी मकान मालिक से रिश्तेदारी नहीं तो लग सकती है भारी पेनल्टी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Mutual Fund: पैसिव फंड्स ने दिया एक्टिव फंड्स से ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या रही वजह

Mutual Fund
कारोबार

MSME पेमेंट का ’45 दिनों वाला’ नियम: व्यापार में अनुशासन या नई मुसीबत?

MSME
कारोबार

Israel Iran War: 800 छोटी भारतीय कंपनियों पर बड़ा संकट, 12000 करोड़ रुपये का निवेश खतरे में, रुक गया कामकाज

Israel Iran War
कारोबार

HDFC Share Price: चेयरमैन के इस्तीफे से एचडीएफसी बैंक के शेयर में भारी गिरावट, बाजार खुलते ही 52 हफ्ते के लो पर पहुंचा

HDFC Bank Customer Alert
कारोबार

Gold Silver Price Today: दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर अटैक के बाद सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी हो गई काफी सस्ती, जान लीजिए रेट

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.