HRA Tax Benefit: 1 अप्रैल से नया टैक्स सिस्टम होगा लागू, अब बतानी होगी मकान मालिक से रिश्तेदारी नहीं तो लग सकती है भारी पेनल्टी

अगर कोई टैक्सपेयर मकान मालिक से अपने रिश्ते की सही जानकारी नहीं देता या जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करता, तो उसका एचआरए क्लेम खारिज किया जा सकता है। इससे टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, Section 270A Income Tax Act के तहत गलत जानकारी देने पर 50 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए टैक्सपेयर्स को किराए की रसीद, रेंट एग्रीमेंट, बैंक ट्रांजैक्शन प्रूफ और मकान मालिक का PAN जैसे दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।