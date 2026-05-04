Stock Market Today: सेंसेक्स 350 अंकों की बढ़त के साथ बंद, निफ्टी में भी उछाल, इस सेक्टर ने दिखाई तूफानी तेजी

यह उछाल ऐसे समय आया है जब कंपनियों ने अपने अप्रैल महीने की बिक्री के आंकड़े जारी किए है। इन आंकड़ों के मुताबिक मारुति सुजुकी ने अप्रैल महीने में 2.4 लाख यूनिट की बिक्री की थी। यह पिछले साल अप्रैल में दर्ज 1.8 लाख यूनिट की बिक्री के मुकाबले 33 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी है। वहीं बजाज ओटो की कुल बिक्री इस साल अप्रैल में 40 फीसदी बढ़कर लगभग 5.14 लाख यूनिट हो गई, जो पिछले साल इसी समय 3.66 लाख यूनिट थी।