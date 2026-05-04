Stock Market Today: सेंसेक्स 350 अंकों की बढ़त के साथ बंद, निफ्टी में भी उछाल, इस सेक्टर ने दिखाई तूफानी तेजी

शेयर बाजार में आज बड़ी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
सोमवार को शेयर बाजार तूफानी तेजी के साथ शुरुआत करते हुए खुला। देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम के शुरुआती रुझानों के बाद से ही बाजार ने जोरदार बढ़त बनाई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने 900 अंकों तक की बढ़त का आंकड़ा छू लिया था। वहीं निफ्टी50 भी तेजी बनाते हुए 24,290 के स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद बाजार में हल्की गिरावट आई, फिर भी बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ।
शुरुआती तेजी के बाद सेंसेक्स 355 अंकों की बढ़त के साथ 77,269 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी50 121 अंकों की बढ़त के साथ 24,119 के स्तर पर बंद हुआ। दोनों ही बाजारों में दिन भर तेजी का माहौल रहा।
सोमवार की तेजी में Maruti Suzuki और Bajaj Auto ने अपने शेयरों में भारी बढ़त दर्ज की। मारुति सुजुकी, बजाज ओटो और अन्य वाहन निर्माताओं के शेयरों में 5 फीसदी तक की तेज़ी आई। Nifty Auto इंडेक्स आज 1 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 26,193 के स्तर पर पहुंच गया।
Maruti Suzuki के शेयर की प्राइस 5 फीसदी उछलकर 13,976 रुपये प्रति शेयर हो गई। साथ ही NSE पर Bajaj Auto के शेयर लगभग 5 फीसदी उछलकर 10,477.5 रुपये प्रति शेयर है।
यह उछाल ऐसे समय आया है जब कंपनियों ने अपने अप्रैल महीने की बिक्री के आंकड़े जारी किए है। इन आंकड़ों के मुताबिक मारुति सुजुकी ने अप्रैल महीने में 2.4 लाख यूनिट की बिक्री की थी। यह पिछले साल अप्रैल में दर्ज 1.8 लाख यूनिट की बिक्री के मुकाबले 33 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी है। वहीं बजाज ओटो की कुल बिक्री इस साल अप्रैल में 40 फीसदी बढ़कर लगभग 5.14 लाख यूनिट हो गई, जो पिछले साल इसी समय 3.66 लाख यूनिट थी।
Nifty50 के शेयरों में टॉप गेनर्स में Adani Ports & SEZ मे 5 फीसदी की बढ़त बनाई और Adani Enterprises ने 3 फीसदी की बढ़त बनाकर बंद हुए। इसके साथ Eicher Motors और Hindustan Unilever भी तीसरे और चौथे नंबर पर रहे।
दूसरी ओर, टॉप लूजर्स में Bharti Airtel करीब 3 फीसदी गिरकर 1,820 रुपये के आसपास आ गया। Kotak Mahindra Bank भी लगभग 3 फीसदी टूटकर 370 रुपये के करीब पहुंचा। इसके साथ ही Dr. Reddy's Laboratories और ONGC में भी गिरावट दर्ज हुई।
बड़ी खबरेंView All
Share Market News
कारोबार
ट्रेंडिंग