China-Indonesia का बड़ा दांव, शुरू किया क्रॉस-बॉर्डर QR पेमेंट सिस्टम, क्या खत्म होगा डॉलर का दबदबा?

भारत और चीन एशिया के दो बड़े देश है जिनके बीच हर मामले में कॉम्टीशन रहता है। इसी कड़ी अब यह भी जुड़ गया है। एक ओर चीन अपने करेंसी को बढ़ाने के लिए एशियाई देशों में क्रॉस-बॉर्डर QR पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है। वहीं, दूसरी ओर भारत भी अपने UPI को विश्व स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल UPI भूटान, नेपाल, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरीशस और कतर में लाइव हो चुका है। सिंगापुर का PayNow सीधे UPI से जुड़ा है।