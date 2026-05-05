बंगाल में BJP की जीत से 27% तक भाग गए ये 7 शेयर, क्या आपको खरीदने चाहिए?

Stock Market Tips: बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत के बाद से कुछ छोटे शेयरों में जोरदार तेजी देखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तेजी टिकेगी या सिर्फ चुनावी उत्साह है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बाजार में माहौल बदला है। बंगाल से जुड़े शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। दो दिन के भीतर ही कुछ कंपनियों के शेयरों ने डबल डिजिट में छलांग लगाई। Dhunseri Tea करीब 22 फीसदी उछल गया। जबकि IFB Agro Industries 27 फीसदी तक चढ़ गया। इसके अलावा Senco Gold, Balgopal Commercial, Emami Realty, McLeod Russel और Bazaar Style Retail जैसे शेयरों में भी अच्छी तेजी दिखी है।