5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में गिरावट, चांदी के भी टूट गए भाव, जानिए क्या हैं आज MCX पर गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: सोने की घरेलू कीमतें आज मामूली गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखाई दी हैं। वहीं, चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

May 05, 2026

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोना आज मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.01 फीसदी या 16 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,49,323 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी में भी आई गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। चांदी का घरेलू वायदा भाव लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स पर आज चांदी शुरुआती कारोबार में 0.26 फीसदी या 635 रुपये की गिरावट के साथ 2,43,260 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमत में आज मंगलवार को तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.16 फीसदी या 7.40 डॉलर की बढ़त के साथ 4,540.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.18 फीसदी या 8.07 डॉलर की बढ़त के साथ 4,529.98 डॉलर प्रति औंस पर दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की कीमतों में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कॉमेक्स पर चांदी का वायदा भाव 0.53 फीसदी या 0.39 डॉलर की गिरावट के साथ 73.13 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.05 फीसदी या 0.03 डॉलर की बढ़त के साथ 72.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

कच्चे तेल में दिखी गिरावट

कच्चे तेल की कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। क्रूड ऑयल WTI मंगलवार सुबह 2.12 फीसदी या 2.26 डॉलर की गिरावट के साथ 104.2 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, ब्रेंट क्रूड 1.22 फीसदी या 1.40 डॉलर की गिरावट के साथ 113 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Wife के साथ मिलकर Post Office की इस स्कीम में खुलवाएं खाता, 10 साल में मिलेंगे 41 लाख, जानिए कैसे
कारोबार
Post Office RD Calculator

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

05 May 2026 10:18 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने में गिरावट, चांदी के भी टूट गए भाव, जानिए क्या हैं आज MCX पर गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Stock Market Update: मुनाफावसूली से सेंसेक्स 400 अंक टूटा, जानिए कौन-से शेयरों में दिख रही बिकवाली

Stock Market News
कारोबार

PF Calculation: 50,000 रुपये सैलरी वालों के भी जमा हो जाएगा 60 लाख रुपये का PF, समझिए कैलकुलेशन

PF Calculation
कारोबार

Stock Market Today: सेंसेक्स 350 अंकों की बढ़त के साथ बंद, निफ्टी में भी उछाल, इस सेक्टर ने दिखाई तूफानी तेजी

Why Share Market Rise Today
Share Market News

Credit Card खो गया या चोरी हो गया? झट से कर लें ये काम वरना खाली हो जाएंगे सारे बैंक अकाउंट

Credit Card Lost
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में आज बड़ी गिरावट, चांदी में जबरदस्त मंदी, तनिष्क और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.