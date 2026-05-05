Gold Silver Price Today: सोने में गिरावट, चांदी के भी टूट गए भाव, जानिए क्या हैं आज MCX पर गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: सोना आज मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.01 फीसदी या 16 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,49,323 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।