Stock Market Update: मुनाफावसूली से सेंसेक्स 400 अंक टूटा, जानिए कौन-से शेयरों में दिख रही बिकवाली

बाजार खुलने के साथ ही Jyothy Labs Ltd. के शेयर में करीब 6.44 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई और यह 250.65 के स्तर पर आ गया। इसी तरह KEI Industries Ltd. में भी भारी बिकवाली देखी गई, जहां स्टॉक लगभग 6.43 प्रतिशत टूटकर 4733.10 पर पहुंच गया। Aarti Industries Ltd. के शेयर में करीब 3.54 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 494.95 पर कारोबार करता दिखा। इन गिरते शेयरों से साफ संकेत मिलता है कि बाजार में फिलहाल बिकवाली का दबाव बना हुआ है और निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं।