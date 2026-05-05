Personal Loan Calculator: BOB से 5 साल के लिए लें 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन तो क्या बनेगी EMI, कितनी होनी चाहिए सैलरी?

Personal Loan Calculator: पर्सनल लोन एक ऐसा कर्ज है, जिसमें आप भविष्य की कमाई को आज इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, पर्सनल लोन काफी अधिक ब्याज दर वाला लोन होता है। इसलिए जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो, तब ही पर्सनल लोन लेना चाहिए। पर्सनल लोन मिलना आजकल काफी आसान हो गया है। अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपके पास बैंक से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के ऑफर्स भी आए होंगे। पर्सनल लोन मिलना आसान है, इसका मतलब यह नहीं कि यूं ही ही लें। खुद से पूछे कि क्या आपको वास्तव में इसकी जरूरत है? कभी भी अपने शौक पूरे करने, लाइफस्टाइल खर्चों के लिए या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पर्सनल लोन न लें। आइए जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।