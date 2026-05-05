Personal Loan Calculator: BOB से 5 साल के लिए लें 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन तो क्या बनेगी EMI, कितनी होनी चाहिए सैलरी?

पर्सनल लोन सोच समझकर लेना चाहिए। (PC: AI)
Personal Loan Calculator: पर्सनल लोन एक ऐसा कर्ज है, जिसमें आप भविष्य की कमाई को आज इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, पर्सनल लोन काफी अधिक ब्याज दर वाला लोन होता है। इसलिए जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो, तब ही पर्सनल लोन लेना चाहिए। पर्सनल लोन मिलना आजकल काफी आसान हो गया है। अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपके पास बैंक से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के ऑफर्स भी आए होंगे। पर्सनल लोन मिलना आसान है, इसका मतलब यह नहीं कि यूं ही ही लें। खुद से पूछे कि क्या आपको वास्तव में इसकी जरूरत है? कभी भी अपने शौक पूरे करने, लाइफस्टाइल खर्चों के लिए या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पर्सनल लोन न लें। आइए जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
बैंक ऑफर बड़ौदा पर्सनल लोन पर 10.15 फीसदी से 17.50 फीसदी तक फ्लोटिंग ब्याज दर और 10.95 फीसदी से 18 फीसदी तक फिक्स्ड ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक सरकारी कर्मचारियों और डिफेंस पर्सनल्स (जिनका BOB में सैलरी अकाउंट है) को न्यूनतम 10.15 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन 5 साल के लिए 10.15 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं तो मंथली ईएमआई 10,660 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 1,39,628 रुपये चुकाएंगे। वहीं, अगर आप यह लोन 3 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 16,169 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 82,078 रुपये चुकाएंगे।
|लोन अवधि
|ब्याज दर
|मासिक EMI
|कुल ब्याज
|5 साल
|10.15%
|₹10,660
|₹1,39,628
|3 साल
|10.15%
|₹16,169
|₹82,078
|लोन अवधि
|अनुमानित न्यूनतम मासिक सैलरी
|5 साल
|₹21,320
|3 साल
|₹32,338
बैंक अक्सर ग्राहक की मंथली सैलरी के 50 फीसदी के बराबर रकम की ईएमआई वाला लोन दे देते हैं। बशर्ते आपके पास पहले से कोई लोन न हो। अगर आप यह लोन 5 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 21,320 रुपये होनी चाहिए। वहीं, अगर आप यह लोन 3 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 32,338 रुपये होनी चाहिए।
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