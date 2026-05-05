PM Kisan Yojana: PM किसान योजना में बड़ा बदलाव संभव! क्या बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद किसानों को मिलेंगे 9,000 रुपये?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Update: किसानों के लिए चलाई गई एक स्पेशल स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) में अब बड़ा बदलाव हो सकता है। यह योजना देश के किसानों के लिए अहम सहारा है। अब तक इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है, जिसे अब बढ़ाकर 9,000 किया जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान किसानों से वादा किया था कि सरकार बनने पर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की जाएगी।