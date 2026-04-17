PM Kisan Yojana: किसानों को तगड़ा झटका, बिना फार्मर आईडी नहीं मिलेगी पीएम किसान की किस्त, जान लें प्रोसेस

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (प्रतीकात्मक फोटो)
Unique Farmer ID Benefits: पीएम किसान योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट है। इस योजना में देश के करोड़ों किसानों के लिए एक जरूरी बदलाव हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट 15 मई तय की गई है। केंद्र और राज्य सरकारें पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan) का लाभ देने के लिए नियमों को और सख्त कर रही हैं। अब केवल e-KYC से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर किसान के पास अपनी 'यूनिक फार्मर आईडी' (Farmer ID) होना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 मई 2026 के बाद बिना इस आईडी के न तो खाद-बीज मिलेगा और न ही सरकारी केंद्रों पर एमएसपी (MSP) पर फसल बेची जा सकेगी।
यह एक डिजिटल पहचान संख्या है। इसमें किसान की जमीन का विवरण, पहचान पत्र और बैंक खाते की जानकारी एक जगह जुड़ी होती है। इससे किसान का सारा डेटा ऑनलाइन हो जाता है, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे असली किसानों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही भविष्य में कृषि ऋण या अन्य योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल में नाराजगी जताई थी। क्योंकि फार्मर आईडी बनाने का कार्य धीमी गति से चल रहा है, उन्होंने सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि 2 महीने के भीतर फार्मर आईडी का काम पूरा कराएं। इसके बिना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
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