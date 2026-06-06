क्या AI बना सकता है जैविक हथियार? OpenAI, Anthropic और Microsoft AI के अधिकारियों ने जताई चिंता, नए नियमों की मांग

जैविक हथियारों का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, लेकिन जब भी हुआ है, उसका असर बेहद गंभीर रहा है। अमेरिका में 2001 में एंथ्रेक्स से संक्रमित पत्र भेजे गए थे, जिनमें कई लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग संक्रमित हुए। उस घटना ने दुनिया को दिखाया था कि जैविक हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि जैविक एजेंट्स की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। कई बार उनका रंग नहीं होता, गंध नहीं होती और कुछ मामलों में वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी फैल सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि ऐसे खतरों को शुरुआत में ही रोकना सबसे प्रभावी रणनीति है।