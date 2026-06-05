AI Super Vaccine : एआई से डिजाइन दुनिया की पहली वैक्सीन; कोरोना, इबोला जैसे घातक वायरस को रोक सकती है

BBC की जानकारी के मुताबिक, यह तकनीक महामारियों से निपटने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। कैम्ब्रिज की टीम अब इसका इस्तेमाल यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन (म्यूटेशन होने पर भी काम करने वाला सर्दी-खांसी का टीका) और बर्ड फ्लू (H5N1) का टीका बनाने के लिए कर रही है। यह वैक्सीन कोविड-19 के सभी पुराने और नए वेरिएंट्स (रूपों) के साथ-साथ जानवरों में पाए जाने वाले उन सभी कोरोनावायरस पर भी एक साथ काम करेगी, जो भविष्य में इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं।



इसके अलावा, वे कांगो में फैले खतरनाक इबोला वायरस के उस रूप के लिए भी टीका विकसित कर रहे हैं, जिसका अभी तक कोई इलाज मौजूद नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर रिसर्च की प्रोफेसर मैरियन नाइट के अनुसार, एआई का यह सुपर-एंटीजन भविष्य में इंसानों को वायरस के खिलाफ हमेशा के लिए सुरक्षा देने में एक बहुत बड़ी छलांग है।