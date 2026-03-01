बर्ड फ्लू फैलने से इस देश में दहशत; पोल्ट्री फार्म की सभी मुर्गियों को किया जाएगा दफन… WHO ने दी चेतावनी

जापान के कृषि, वन और मत्स्य मंत्रालय के अनुसार, फार्म मालिक ने बुधवार को मुर्गियों में संदिग्ध लक्षण दिखने की जानकारी दी थी। उसी दिन किए गए त्वरित टेस्ट में वायरस की पुष्टि हुई और अगले दिन जेनेटिक जांच ने इसे पक्का कर दिया। यह मामला इस सीजन में जापान का 21वां और होक्काइडो क्षेत्र का चौथा मामला है। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाना जरूरी है, इसलिए सभी मुर्गियों को खत्म करने का फैसला लिया गया है।