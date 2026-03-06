मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दुबई में हाई अलर्ट, लोगों के फोन पर आया मिसाइल वार्निंग का मैसेज

दरअसल, यह तनाव तब शुरू हुआ जब ईरान पर यूएस (United States) और इजरायल (Israel) के हमलों के बाद हालात बिगड़ गए। इसके जवाब में ईरान (Iran) की कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध जैसे माहौल में ला खड़ा किया है। ड्रोन और मिसाइलों के लगातार खतरे के कारण अब यूएई (United Arab Emirates) के दुबई और अबू धाबी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर भी हाई अलर्ट पर हैं। ऐसे में दुबई में अचानक आए मिसाइल वार्निंग अलर्ट ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है।