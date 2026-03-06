6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दुबई में हाई अलर्ट, लोगों के फोन पर आया मिसाइल वार्निंग का मैसेज

UAE में बड़ा खतरा: दुबई में डर का माहौल है। लोगों के फोन पर मिसाइल अटैक की चेतावनी मिली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 06, 2026

Dubai missile alert

दुबई में अचानक बजा खतरे का अलार्म (इमेज सोर्स: ANI एक्स)

Dubai Missile Alert: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सबसे सेफ माने जाने वाली दुबई शहर में अब लोग नहीं रहना चाहते हैं, इसकी वजह है, ईरान की तरफ से मिल रहे लगातार थ्रेट। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे दुबई के लोगों के मोबाइल फोन पर अचानक एक इमरजेंसी अलर्ट आया, जिसमें संभावित मिसाइल हमले की चेतावनी दी गई और लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई। यह अलर्ट ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में संघर्ष लगातार तेज हो रहा है।

दरअसल, यह तनाव तब शुरू हुआ जब ईरान पर यूएस (United States) और इजरायल (Israel) के हमलों के बाद हालात बिगड़ गए। इसके जवाब में ईरान (Iran) की कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध जैसे माहौल में ला खड़ा किया है। ड्रोन और मिसाइलों के लगातार खतरे के कारण अब यूएई (United Arab Emirates) के दुबई और अबू धाबी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर भी हाई अलर्ट पर हैं। ऐसे में दुबई में अचानक आए मिसाइल वार्निंग अलर्ट ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है।

अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूएई (United Arab Emirates) ने गुरुवार को बताया कि उसके इलाके में एक बैलिस्टिक मिसाइल और छह ड्रोन हमले किए गए। देश के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उसी दिन सुरक्षा बलों ने छह मिसाइलों और 131 ड्रोन को नष्ट कर दिया।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गुरुवार को जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Zayed International Airport) के पास भी धमाकों की आवाज सुनी गई। इससे पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Dubai International Airport) और आसपास के कुछ होटलों को नुकसान होने की खबरें भी सामने आई थीं।

इस संघर्ष का असर यात्रा पर भी पड़ रहा है। कई उड़ानें रद्द या देरी से चल रही हैं, जिससे कई टूरिस्ट UAE में ही फंस गए हैं। केवल UAE ही नहीं, बल्कि ओमान, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत जैसे खाड़ी देशों ने भी हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि ईरान इस क्षेत्र में मौजूद यूएस (United States) के सैन्य ठिकानों और कॉन्सुलेट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

06 Mar 2026 04:30 pm

Published on:

06 Mar 2026 04:24 pm

Hindi News / World / मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दुबई में हाई अलर्ट, लोगों के फोन पर आया मिसाइल वार्निंग का मैसेज

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान युद्ध रोकें: ओवैसी का मोदी को संदेश

Iran War Owaisi Modi Appeal
राष्ट्रीय

‘भारत इतना बड़ा देश है…’, रूस से तेल खरीदने के लिए फिर ट्रंप से किस बात की परमिशन? एक्सपर्ट ने कही बड़ी बात

India-Russia oil-US sanctions,
विदेश

अमेरिकी न्याय विभाग ने खोली एपस्टीन की काली फाइल, पीड़िता ने ट्रंप पर लगाया यौन शोषण का आरोप

Donald Trump
विदेश

पैनी नजर, लंबी प्लानिंग फिर अचूक हथियार से इजरायल ने की खामेनेई की हत्या

Iran US tensions, Ayatollah Ali Khamenei warning, Khamenei threat to US, Iran regional war threat,
विदेश

ईरान हमलों ने तीन देशों की दोस्ती को परीक्षा में डाला

Turkey Azerbaijan Pakistan Strategic Alliance
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.