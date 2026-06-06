Bitcoin Price: ऑल टाइम हाई से 53% टूट गई है बिटकॉइन, खरीदें, बेचें या होल्ड करें? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि केवल चर्चित या ट्रेंडिंग टोकन के पीछे भागने के बजाय मजबूत फंडामेंटल बेस वाले प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। हालिया गिरावट के दौरान कई मेम कॉइन और सट्टेबाजी वाले टोकन बुरी तरह टूटे हैं, जबकि मजबूत प्रोजेक्ट्स में निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, आम निवेशकों के लिए कुल निवेश का 2 से 5 फीसदी हिस्सा क्रिप्टो में रखना अपेक्षाकृत संतुलित रणनीति मानी जा सकती है। वहीं, जिन निवेशकों को बिटकॉइन और ब्लॉकचेन बाजार की अच्छी समझ है, वे 5 से 10 फीसदी तक का एक्सपोजर रखने पर विचार कर सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि बिटकॉइन को अभी भी किसी भी क्रिप्टो पोर्टफोलियो की मुख्य होल्डिंग बने रहना चाहिए।