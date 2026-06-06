Defence Sector के इन 2 शेयरों ने 1 साल में दिया 400% और 120% का रिटर्न, जानिए इन कंपनियों के फंडामेंटल्स और मुनाफे के आंकड़े

सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स की कहानी Apollo से बिल्कुल अलग है। यह कंपनी पहले दूसरे कारोबारों में सक्रिय थी, लेकिन बाद में डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर की ओर मुड़ी। पिछले एक साल में इसके शेयर ने 400 फीसदी से ज्यादा की छलांग लगाई है। यहीं से निवेशकों को थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। कंपनी ने FY26 में 268 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दिखाया, जो पहली नजर में शानदार लगता है। लेकिन गहराई से देखें तो तस्वीर अलग है। ऑपरेटिंग स्तर पर कंपनी का प्रदर्शन अभी पूरी तरह मजबूत नहीं कहा जा सकता। मुनाफे का बड़ा हिस्सा एक बार मिलने वाली आय से आया था। यानी मुख्य कारोबार से होने वाली कमाई अभी शुरुआती दौर में है।