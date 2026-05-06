Share Market: सेंसेक्स ने 500 अंकों की तेजी से की शुरुआत, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने दिखाया कमाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट ने भारतीय बाजार को राहत दी। Brent Crude लगभग 1.49 प्रतिशत गिरकर 108.23 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। यह गिरावट US और ईरान के बीच समझौता होने की उम्मीदों के चलते आई है। US राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा कि “प्रोजेक्ट फ्रीडम” को फिलहाल रोका जा रहा है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या ईरान के साथ समझौता हो सकता है। इस बयान ने बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया और निवेशकों ने इसे जोखिम कम होने के संकेत के रूप में देखा।