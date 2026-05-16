Gold Price Outlook: इस हफ्ते 7,100 रुपये महंगा हुआ सोना, उधर चांदी में आई करीब 13,000 रुपये की तेजी, क्यों आया यह उछाल?

सोने की वैश्विक कीमतों में इस हफ्ते गिरावट आई है। इससे इतर घरेलू बाजार में सोना महंगा हुआ है। इसका कारण था सरकार का गोल्ड आयात को कम करने के लिए कदम उठाना। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। साथ ही अब एडवांस ऑथराइजेशन (AA) के तहत एक्सपोर्टर एक लाइसेंस पर अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही शुल्क मुक्त आयात कर सकेंगे। इन दो कदमों से सोने की घरेलू सप्लाई प्रभावित होगी, जिसके चलते कीमतों में तेजी दर्ज हुई है।