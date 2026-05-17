Investment Tips: जानिए क्या है ‘100 Minus Age’ का फॉर्मूला, जो आपकी उम्र के हिसाब से कराएगा कमाई!

100 Minus Age Rule: बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच हर निवेशक चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और उसे बेहतरीन रिटर्न भी मिले। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि में अमीर बनने के लिए आपके पैसों का सही जगह निवेश सबसे जरूरी है। इसलिए निवेशकों को इक्विटी, सोना और दूसरी एसेट क्लास में अपने निवेश को बांटना चाहिए। साथ ही किस क्षेत्र में कितना निवेश करना चाहिए, यह उम्र, फाइनेंशियल लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से भी तय करना चाहिए।