18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today on 18th May 2026: 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड में आज दिख रही गिरावट, जानिए क्यों निवेशक कर रहे बिकवाली

Gold Rate Today: क्रूड ऑयल में उछाल से महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है। इससे उम्मीद की जा रही है कि यूएस फेड रेट लंबे समय तक उच्च बनी रह सकती है। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर दिखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

May 18, 2026

Gold Price Today on 18th May 2026

सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भी दाम लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 710 रुपये गिरकर 1,56,370 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। 22 कैरेट सोने का रेट 650 रुपये गिरकर 1,43,350 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 530 रुपये गिरकर 1,17,320 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है।

सोने में क्यों दिखी गिरावट?

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी के चलते सोने में यह गिरावट देखने को मिली है। क्रूड ऑयल में उछाल से महंगाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। साथ ही इससे इस बात की उम्मीदें बढ़ रही हैं कि फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरों को उच्च स्तर पर रख सकता है। उच्च फेड रेट सोने पर दबाव बनाती है। यही कारण है कि सोना आज गिरा है। रविवार को यूएई में एक न्यूक्लियर पावर फैसेलिटी में टार्गेटेड ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। इससे क्षेत्र में भूराजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे क्रूड ऑयल की कीमतों में उछला आया।

चांदी की कीमतों में देखी जा रही तेजी

सोने से इतर चांदी की हाजिर कीमत में आज तेजी देखी जा रही है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में चांदी का भाव 10,000 रुपये के उछाल का साथ 2,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज मिला-जुला ट्रेंड देखा जा रहा है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.28 फीसदी या 13 रुपये की गिरावट के साथ 4,548.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.20 फीसदी या 8.98 डॉलर की बढ़त के साथ 4,549 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में एक अलग ट्रेंड देखने को मिला है। कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 2.18 फीसदी या 1.69 डॉलर की गिरावट के साथ 75.86 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.67 फीसदी या 0.51 डॉलर की गिरावट के साथ 75.47 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

MCX पर क्या हैं रेट?

एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज सोने-चांदी की कीमतों में उतार-तढ़ाव देखा जा रहा है। सोमवार सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर जून डिलीवरी वाले सोने का भाव 0.06 फीसदी या 103 रुपये की तेजी के साथ 1,58,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 3 जुलाई की डिलीवरी वाली चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.09 फीसदी या 243 रुपये की गिरावट के साथ 2,71,643 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Silver Rate Today: क्या यह है चांदी खरीदने का सुनहरा मौका? गोल्ड पर PM मोदी की अपील के बाद सिल्वर में जबरदस्त उछाल
कारोबार
Silver Rate Today

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

18 May 2026 11:45 am

Hindi News / Business / Gold Price Today on 18th May 2026: 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड में आज दिख रही गिरावट, जानिए क्यों निवेशक कर रहे बिकवाली

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

EPF और EPS में क्या फर्क है, दोनों में कितना पैसा जमा होता है? बैलेंस चेक करने का प्रोसेस भी जानिए

EPF balance check online
कारोबार

PPF से 15 साल में बनाएं 40 लाख रुपये का फंड, टैक्स में भी होगी बचत, जानिए कितना करना होगा निवेश

PPF Calculator
कारोबार

बाजार में भारी बिकवाली, निवेशकों को 7 लाख करोड़ का नुकसान, जानिए इस गिरावट की 4 बड़ी वजह

Stock Market News
कारोबार

Investment Tips: जानिए क्या है ‘100 Minus Age’ का फॉर्मूला, जो आपकी उम्र के हिसाब से कराएगा कमाई!

100 Minus Age Rule Investment Tips
कारोबार

Financial Planning: 1 लाख रुपये है मंथली सैलरी तो कैसे बनाएं बजट? SIP, PPF, FD और इमरजेंसी फंड मे यूं करें निवेश

Personal Finance Tips
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.