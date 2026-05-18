Gold Price Today on 18th May 2026: 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड में आज दिख रही गिरावट, जानिए क्यों निवेशक कर रहे बिकवाली

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी के चलते सोने में यह गिरावट देखने को मिली है। क्रूड ऑयल में उछाल से महंगाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। साथ ही इससे इस बात की उम्मीदें बढ़ रही हैं कि फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरों को उच्च स्तर पर रख सकता है। उच्च फेड रेट सोने पर दबाव बनाती है। यही कारण है कि सोना आज गिरा है। रविवार को यूएई में एक न्यूक्लियर पावर फैसेलिटी में टार्गेटेड ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। इससे क्षेत्र में भूराजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे क्रूड ऑयल की कीमतों में उछला आया।