Paytm Pocket Money: बिना बैंक अकाउंट के बच्चे भी कर सकेंगे UPI पेमेंट, पेटीएम के इस फीचर से मिलेंगे कई फायदे

Paytm Pocket Money, NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के UPI Circle फीचर पर आधारित है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। UPI Circle एक ऐसी सुविधा है, जिसमें कोई प्राइमरी UPI यूजर, जिसका बैंक अकाउंट लिंक्ड हो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपने उसी बैंक अकाउंट से UPI ट्रांजेक्शन करने की अनुमति दे सकता है। इसी फीचर की मदद से पेरेंट्स या परिवार का कोई भी भरोसेमंद सदस्य अपने टीनेजर बच्चे को Paytm Pocket Money के जरिए UPI पेमेंट की सुविधा दे सकता है।